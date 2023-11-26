В Баку отменена встреча членов агентурной сети США

Встреча посольства США в Азербайджане с азербайджанскими выпускниками, получившими образование в Соединенных Штатах, была отменена.

Встреча посольства США в Азербайджане с азербайджанскими выпускниками, получившими образование в Соединенных Штатах, была отменена.

Как передает Report, причиной этого стало раскрытие истинной сути проведения данного мероприятия.

Согласно информации, 27 ноября в 18:30 в отеле JW Marriott Absheron должна была состояться встреча членов агентурной сети США, действующей на территории нашей страны. На ней должны были присутствовать лица, получившие образование в Соединенных Штатах, но фактически вовлеченные в тайное сотрудничество с этой страной.

Однако оперативная работа соответствующих структур Азербайджана и решительная реакция общественности привели к очередному провалу подрывной деятельности Вашингтона, направленной против нашего государства.