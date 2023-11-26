О нас

В Баку отменена встреча членов агентурной сети США

В Баку отменена встреча членов агентурной сети США Встреча посольства США в Азербайджане с азербайджанскими выпускниками, получившими образование в Соединенных Штатах, была отменена.
Внешняя политика
26 ноября 2023 г. 15:41
В Баку отменена встреча членов агентурной сети США

Встреча посольства США в Азербайджане с азербайджанскими выпускниками, получившими образование в Соединенных Штатах, была отменена.

Как передает Report, причиной этого стало раскрытие истинной сути проведения данного мероприятия.

Согласно информации, 27 ноября в 18:30 в отеле JW Marriott Absheron должна была состояться встреча членов агентурной сети США, действующей на территории нашей страны. На ней должны были присутствовать лица, получившие образование в Соединенных Штатах, но фактически вовлеченные в тайное сотрудничество с этой страной.

Однако оперативная работа соответствующих структур Азербайджана и решительная реакция общественности привели к очередному провалу подрывной деятельности Вашингтона, направленной против нашего государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Meeting of US intelligence network members canceled in Baku
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Bakıdakı agenturası ilə görüşü ləğv edilib

Другие новости из категории

Для разоблачения агентурной сети США в Азербайджане будут приняты меры – Мнение
Для разоблачения агентурной сети США в Азербайджане будут приняты меры – Мнение
25 ноября 2023 г. 22:29
В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану
В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану
25 ноября 2023 г. 18:33
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
МИД Азербайджана поздравил  Боснию и Герцеговину
МИД Азербайджана поздравил  Боснию и Герцеговину
25 ноября 2023 г. 13:02
Самед Сеидов примет участие в мероприятиях ПАСЕ
Самед Сеидов примет участие в мероприятиях ПАСЕ
25 ноября 2023 г. 11:24
Президент направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины
Президент направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины
25 ноября 2023 г. 11:08
Азербайджан передал Украине машину для гуманитарного разминирования
Азербайджан передал Украине машину для гуманитарного разминирования
25 ноября 2023 г. 09:42
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну
Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну
24 ноября 2023 г. 23:00
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН
24 ноября 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi