В Баку обсуждены азербайджано-иранские отношения в контексте региональных процессов

В Баку обсуждены азербайджано-иранские отношения в контексте региональных процессов

В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) состоялись дискуссии на тему "Азербайджано-иранские отношения в контексте региональных процессов".

Как сообщает Report, основной целью мероприятия была оценка текущего состояния и перспективных направлений развития азербайджано-иранских отношений на фоне меняющейся геополитической конфигурации в регионе Южного Кавказа.

На мероприятии выступили председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, член правления ЦАМО Джавид Велиев, руководитель Группы евразийских исследований Центра политических и международных исследований МИД Ирана Алибеман Эгбали Зарч и другие официальные лица.

Шафиев назвал официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан признаком позитивной динамики в отношениях между двумя странами и поворотным моментом с точки зрения восстановления стратегического диалога, укрепления доверия и расширения форматов практического сотрудничества.

Саид Хатибзаде отметил важную роль Азербайджана в политике соседства Ирана и тесные связи между двумя народами.