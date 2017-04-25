В Баку началось заседание комитета ОЧЭС

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Баку проходит 48-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, в заседании принимают участие первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфят Аскеров, директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев, зампредседателя Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев, руководитель азербайджанской делегации в генеральной ассамблее ПА ОЧЕС Эльдар Гулиев и иностранные гости.

В ходе заседания будут проведены обсуждения на тему "Роль парламента в сохранении устойчивого здоровья в государствах-членах ОЧЭС".