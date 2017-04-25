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    В Баку началось заседание комитета ОЧЭС

    Будут проведены обсуждения на тему Роль парламента в сохранении устойчивого здоровья в государствах-членах ОЧЭС

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Баку проходит 48-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    Как сообщает Report, в заседании принимают участие первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфят Аскеров, директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев, зампредседателя Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев, руководитель азербайджанской делегации в генеральной ассамблее ПА ОЧЕС Эльдар Гулиев и иностранные гости.

    В ходе заседания будут проведены обсуждения на тему "Роль парламента в сохранении устойчивого здоровья в государствах-членах ОЧЭС".

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