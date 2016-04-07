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    В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана - ФОТО

    На встрече стороны обсудят вопросы сотрудничества между странами, важные вопросы международной и региональной повестки

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Баку началась трехсторонная встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана.

    Как сообщает Report, на встрече участвуют главы внешнеполитических ведомств Азербайджана Эльмар Мамедъяров, России - Сергей Лавров и Ирана - Мухаммед Джавад Зариф.

    На встрече стороны обсудят вопросы сотрудничества между странами, вопросы международной и региональной повестки,  в том числе обострившуюся ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

    Отметим, до этого министры пообщались в формате рабочего завтрака.

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