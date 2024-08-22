В Баку принята итоговая декларация конференции, посвященной острову Бонайре

В Баку по итогам международной конференции на тему "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку" принята итоговая декларация.

В Баку по итогам международной конференции на тему "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку" принята итоговая декларация.

Как сообщает Report, участники конференции выразили искреннюю благодарность Бакинской инициативной группе (БИГ) за организацию мероприятия и народу Азербайджана за теплое и дружеское гостеприимство.

"Мероприятие, посвященное народу Бонайре, находящемуся под колониальным гнетом, предоставило всем заинтересованным сторонам возможность обсудить последствия колониальной политики Нидерландов, которая угрожает будущему и самому существованию народа Бонайре в долгосрочной перспективе", - говорится в документе.

В документе отмечается, что Бонайре, некогда бывшая частью Нидерландских Антильских островов, входила в состав голландского колониального образования с широкой внутренней автономией.

"После роспуска Нидерландских Антильских островов 10 октября 2010 года Бонэйра была в одностороннем порядке включена в состав Нидерландов в качестве "государственного органа/субъекта" без автономии, закрепленной в Конституции Нидерландов на неравных условиях.

С 2010 по 2024 год население Бонайре удвоилось с 11 000 до 25 000 человек, главным образом за счет притока голландских иммигрантов из Европы. Коренные жители Бонайре оказались в демографическом меньшинстве, и к 2024 году их численность сократилась до менее чем 32% от общего населения острова.

На референдуме 18 декабря 2015 года 66% избирателей отвергли конституционный статус Бонайре, навязанный в 2010 году. Эти результаты были единогласно ратифицированы представителями островного парламента как законное и демократическое решение народа Бонайре. Однако правительство Нидерландов проигнорировало результаты референдума, сохранив статус-кво.

Также были обсуждены меры, которые необходимо предпринять в рамках международного права c целью деколонизации и освобождения от голландского колониального гнета", - отметили участники конференции.

Также отмечается, что группы гражданского общества Бонайре под руководством Джеймса Финиса обратились в Специальный комитет ООН по деколонизации (C24) в 2016 году, подчеркнув нарушения Нидерландами прав народа Бонайре: "Послы C24 рекомендовали принять меры для повторного включения Бонайре в список несамоуправляющихся территорий, а также заручиться поддержкой соседних карибских и латиноамериканских государств и инициировать независимое расследование по вопросу самоуправления на Бонайре.

Участники конференции также воспользовались данной возможностью для приветствия участия Республики Азербайджан в "Карибском региональном семинаре 2024 года по достижению целей и удовлетворению потребностей несамоуправляющихся территорий", организованном 14–16 мая 2024 года Специальным комитетом по деколонизации в Каракасе, Венесуэла.

В отчете "Оценка соответствия самоуправления в рамках международно-признанных стандартов: отчет о стране Бонайре", подготовленный Проектом исследований колоний (Dependency Studies Project) под руководством старшего аналитика и эксперта ООН доктора Карлайла Г.Корбина в 2021 году, заключается, что статус "государственный орган/субъект", навязанный и измененный на статус "территориальный государственный орган" на Бонайре, является колониальной реформой управления зависимыми территориями, увековечивающей неравенство, которое является недостатком во всех смыслах демократического управления, и обходящее неотъемлемое право на подлинное самоопределение в соответствии с международным правом.

Данный отчет утвержден и аккредитован Генеральной Ассамблеей ООН как независимый, так как содержит определения самоуправления, признанные Генеральной Ассамблеей ООН", - говорится в документе.

Согласно декларации, включение Бонайре в список несамоуправляющихся территорий обязует правительство Нидерландов ежегодно отчитываться перед Генеральной Ассамблеей о социальном, экономическом и политическом благосостоянии Бонайре в соответствии со статьей 73 Устава ООН, статьями 1 и 55 Устава ООН, Резолюцией 1514 (XV) 1960 года (Декларация ООН о деколонизации), Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Декларацией ООН о правах коренных народов. Отмечается, что это позволит органам ООН оценивать, вмешиваться и при необходимости оказывать помощь Бонайре.

"Бонайре призывает к поддержке международного сообщества для защиты и обеспечения права народа Бонайре на самоопределение и самоуправление путем повторного включения в список несамоуправляющихся территорий. Предполагается, что резолюция по этому вопросу будет представлена семью островами Карибского бассейна под руководством премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин и бывшего президента Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) Ральфа Гонсалвеса, на Генеральной Ассамблее ООН в начале октября 2024 года в рамках повестки дня по деколонизации.

Мы призываем к солидарности и обращаемся к Генеральному секретарю ООН и государствам-членам ООН с просьбой поддержать эту благородную борьбу, имеющую большое гуманитарное значение, на Генеральной Ассамблее и присоединиться к семи островам Карибского бассейна в качестве соавторов резолюции по вопросу Бонайре. Данная резолюция требует включения Бонайре в список несамоуправляющихся территорий ООН, что поставит ее под наблюдение Специального комитета ООН по деколонизации.

Мы, народы Бонайре, обращаемся к г-ну Ильхаму Алиеву, президенту Республики Азербайджан, члену Тройки Движения неприсоединения, с просьбой созвать страны ДН для обсуждения критического вопроса права народа Бонэйра на самоопределение в соответствии с международным правом о деколонизации и поддержать его включение в список несамоуправляющихся территорий ООН.

Мы настоятельно призываем правительство Нидерландов отказаться от своей колониальной политики и не препятствовать повторному включению Бонэйра в список несамоуправляющихся территорий ООН".