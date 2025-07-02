Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора

Президенту Турецкой Республики Северного Кипра Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора Азербайджанского технического университета (АзТУ).

Президенту Турецкой Республики Северного Кипра Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора Азербайджанского технического университета (АзТУ).

Как сообщает Report, диплом почетного доктора вручил ректор вуза Вилаят Велиев.

Эрсину Татару также была представлена почетная мантия.

15:48

В Азербайджанском техническом университете (АзТУ) проходит церемония вручения диплома почетного доктора президенту Турецкой Республики Северного Кипра Эрсину Татару.

Как сообщает Report, церемония проходит с участием ректора университета Вилаята Велиева и другие официальных лиц.

На церемонии президенту Северного Кипра будут вручены почетная мантия и диплом почетного доктора.