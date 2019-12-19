В Азербайджане принята Бакинская декларация ТюркПА

Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран ( ТюркПА) приняла Бакинскую декларацию по итогам заседания в столице Азербайджана.

Как сообщает Report, cогласно декларации, состоящей из 47 пунктов, очередное пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран состоится в следующем году в Казахстане.

В документе отражены положения о поддержке организацией дальнейшего углубления взаимоотношений государств, разработке модельных законов, объединении усилий для сохранений культурных ценностей и обмене опытом среди сотрудников аппаратов парламентов стран-участниц ТюркПА.

В декларации также обозначена важность формирования Тюркской торгово-промышленной палаты в целях расширения сотрудничества членов ТюркПА в торгово-инвестиционной сфере.

На пленарном собрании ТюркПА спикер Великого народного собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп передал председательство в ТюркПА председателю Милли Меджлиса Азербайджана Октаю Асадову.