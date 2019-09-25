Глава МИД: В Азербайджане подготавливается программа глубоких экономических реформ

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"Стратегические дорожные карты для развития экономики Азербайджана еще более углубят экономические реформы".

Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме в Нью-Йорке на тему "Каспийский бизнес-форум 2019" заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются ключевыми долгосрочными целями нашего правительства.

Чтобы закрепить эти реформы и повысить конкурентоспособность и устойчивость экономики, на следующем этапе началась разработка более глубокой программы экономических реформ на 2021–2025 годы. Общая благоприятная деловая среда и целевые реформы предоставят дополнительные возможности для бизнеса и инвесторов", - сказал Э.Мамедъяров.