Глава МИД: В Азербайджане подготавливается программа глубоких экономических реформ

"Стратегические дорожные карты для развития экономики Азербайджана еще более углубят экономические реформы".
Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме в Нью-Йорке на тему "Каспийский бизнес-форум 2019" заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются ключевыми долгосрочными целями нашего правительства.
Чтобы закрепить эти реформы и повысить конкурентоспособность и устойчивость экономики, на следующем этапе началась разработка более глубокой программы экономических реформ на 2021–2025 годы. Общая благоприятная деловая среда и целевые реформы предоставят дополнительные возможности для бизнеса и инвесторов", - сказал Э.Мамедъяров.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости