 Наверх

В Азербайджан прибыл спецпредставитель генсека ООН

В Азербайджан прибыл спецпредставитель генсека ООН

В Азербайджан прибыл спецпредставитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, советник эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации Абдаллах Аль-Матуг.

Как сообщает Report, он примет участие на предстоящем II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров. 

В рамках визита на расширенном заседании Научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана пройдет встреча с Абдаллахом Аль-Матугом.

На встрече гостю вручат диплом почетного доктора Института истории. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!