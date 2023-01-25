В Азербайджане запущен портал для получения виз иностранцами

25 января министерство иностранных дел Азербайджана запустило “Портал заявлений-анкет для получения визы" для иностранцев или лиц без гражданства, намеревающихся посетить страну.

25 января министерство иностранных дел Азербайджана запустило “Портал заявлений-анкет для получения визы" для иностранцев или лиц без гражданства, намеревающихся посетить страну.

Об этом Report сообщили в МИД.

Иностранцы или лица без гражданства, желающие посетить нашу страну, могут подать заявление на получение визы с помощью указанного электронного информационного ресурса. Для этого они должны будут заполнить анкету в электронном виде и отправить ее на рассмотрение в дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики.