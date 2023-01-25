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В Азербайджане запущен портал для получения виз иностранцами

В Азербайджане запущен портал для получения виз иностранцами 25 января министерство иностранных дел Азербайджана запустило “Портал заявлений-анкет для получения визы" для иностранцев или лиц без гражданства, намеревающихся посетить страну.
Внешняя политика
25 января 2023 г. 18:45
В Азербайджане запущен портал для получения виз иностранцами

25 января министерство иностранных дел Азербайджана запустило “Портал заявлений-анкет для получения визы" для иностранцев или лиц без гражданства, намеревающихся посетить страну.

Об этом Report сообщили в МИД.

Иностранцы или лица без гражданства, желающие посетить нашу страну, могут подать заявление на получение визы с помощью указанного электронного информационного ресурса. Для этого они должны будут заполнить анкету в электронном виде и отправить ее на рассмотрение в дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA launches web portal for obtaining visas for foreigners
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gələn əcnəbilərin viza alması üçün portal istifadəyə verilib

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