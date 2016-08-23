В 2017 году в Азербайджане пройдет саммит Тюркского Совета

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Седьмой по счету саммит Тюркского Совета пройдет в Азербайджане в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал генсек организации Рамиль Гасанов.

Отвечая на вопрос по поводу расширения совета, Р. Гасанов сказал, что "хотя такие страны, как Туркменистан и Узбекистан не являются членами организации, они участвуют в мероприятиях Тюркского Совета, и мы стараемся привлечь их в нашу организацию".

"Кроме того, мы приглашаем Венгрию на наши мероприятия. Также есть заявление главы МИД России о заинтересованности в углублении связей с организацией", - заключил он.