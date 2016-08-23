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    В 2017 году в Азербайджане пройдет саммит Тюркского Совета

    Рамиль Гасанов: Есть заявление главы МИД России о заинтересованности в углублении связей с организацией

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Седьмой по счету саммит Тюркского Совета пройдет в Азербайджане в 2017 году.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал генсек организации Рамиль Гасанов.

    Отвечая на вопрос по поводу расширения совета, Р. Гасанов сказал, что "хотя такие страны, как Туркменистан и Узбекистан не являются членами организации, они участвуют в мероприятиях Тюркского Совета, и мы стараемся привлечь их в нашу организацию".

    "Кроме того, мы приглашаем Венгрию на наши мероприятия. Также есть заявление главы МИД России о заинтересованности в углублении связей с организацией", - заключил он. 

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