В Азербайджане созданы условия для голосования по случаю парламентских выборов в Турции

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Для проживающих в Азербайджане граждан Турции созданы условия для голосования на предстоящих 7 июня парламентских выборах.

Как сообщает Report, информацию распространило посольство Турции в Азербайджане.

В информации отмечается, что граждане Турции смогут проголосовать в посольстве, а также Гянджинском и Нахчыванском консульствах. Лица, желающие участвовать в голосовании, могут приобрести обширную информацию на интернет-странице www.ysk.gov.tr.

В информации посольства говорится, что в Азербайджане проживают 6 558 граждан Турции, имеющих право голосования. 5 916 из них зарегистрированы в Генконсульстве в Баку, 340 - в Гяндже, 302 - Нахчыване.

Для голосования в посольстве для граждан Турции установлены 5 избирательных ящиков, в Гяндже и Нахчыване - по одному избирательному ящику.

Лицам, не сумевшим участвовать в голосовании, 8 мая и 7 июня предоставлена возможность голосования в аэропорту Карайолу и аэропортовских таможенных пропускных пунктах.