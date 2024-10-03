В Азербайджане резко раскритиковали предвзятый шаг Европарламента

Сегодня на заседании в Брюсселе депутат от Франции Натали Луазо была избрана первым заместителем председателя делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом. Эти выборы были негативно восприняты в Азербайджане.

Сегодня на заседании в Брюсселе депутат от Франции Натали Луазо была избрана первым заместителем председателя делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом, эти выборы были негативно восприняты в Азербайджане.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Гая Мамедов.

По его словам, печально известная азербайджанофобка Луазо определила в качестве своей жизненной миссии не только нанести вред Азербайджану, но и подорвать отношения страны с Евросоюзом.

Г.Мамедов отметил, что избрание на эту должность такого человека с экстремистскими и расистскими взглядами, как Луазо, является совершенно ошибочным и провокационным шагом.

Депутат призвал Европарламент предпринять срочные меры для исправления ситуации.