В Азербайджане пройдет ряд мероприятий, посвященных 25-летию установления дипотношений с Южной Кореей

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане 16-18 сентября пройдет ряд мероприятий, посвященных 25-летию установлению дипломатических отношений между Южной Кореей и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель посла Южной Кореи Квон Донг-сок журналистам.

"В числе мероприятий - выступления корейских мастеров искусств, организация выставок, показ моды, проведение спортивных мероприятий. Мероприятия будут организованы как в Баку, так и в других крупных городах страны", - сообщил дипломат.

По его словам, целью проведения всех мероприятий является ознакомление азербайджанцев с культурой, историей и искусством Южной Кореи. "Данные мероприятия послужат повышению уровня взаимопонимания и отношений между нашими народами. Они покажут, что мы разделяем единые ценности", - отметил Квон Донг-сок.

Дипломат добавил, что 23 октября посольство планирует провести мероприятие, посвященное беженцам и вынужденным переселенцам Азербайджана при содействии Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденным переселенцами.

"Для проведения медосмотра беженцев из Южной Кореи прибудут врачи-добровольцы", - добавил заместитель посла.