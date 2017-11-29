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    В Азербайджане открылось посольство Коста-Рики

    В церемонии открытия принял участие министр иностранных дел и вероисповедания этой страны Мануэль Гонзалес Санз© Report/ Firi Salim

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось официальное открытие посольства Республики Коста-Рика.

    Как сообщает Report, в церемонии открытия принял участие находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэль Гонзалес Санз, а также заместитель министра иностранных дел Азербайджана Надир Гусейнов.

    На мероприятии также присутствовали ряд глав дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

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