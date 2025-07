В Азербайджан прибыла новая группа детей из Украины для прохождения реабилитации

В Азербайджан на реабилитацию и восстановление приехала новая группа украинских детей - из Сумской области.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в соцсети.

"Благодарен руководству, народу Азербайджана и всем партнерам за поддержку этой программы для детей Украины", - подчеркнул посол.