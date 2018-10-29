 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджан прибыл заместитель генсека Европейской службы внешних действий

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджан прибыла делегация во главе с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Беллардом. 

    Как сообщает Report, в рамках визита он встретился с председателем Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы. 

    М.Гурбанлы заявил, что Евросоюз поддерживает справедливую позицию Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, что получило высокую оценку. 

    Касаясь важности сотрудничества, Жан-Кристоф Беллард подчеркнул важность запланированной на декабрь этого года в Баку конференции "Межрелигиозная толерантность и борьба с радикализмом" с точки зрения разделения Азербайджаном опыта в данной области. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi