В Азербайджан прибыл заместитель генсека Европейской службы внешних действий

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджан прибыла делегация во главе с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Беллардом.

Как сообщает Report, в рамках визита он встретился с председателем Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы.

М.Гурбанлы заявил, что Евросоюз поддерживает справедливую позицию Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, что получило высокую оценку.

Касаясь важности сотрудничества, Жан-Кристоф Беллард подчеркнул важность запланированной на декабрь этого года в Баку конференции "Межрелигиозная толерантность и борьба с радикализмом" с точки зрения разделения Азербайджаном опыта в данной области.