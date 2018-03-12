В Азербайджан прибыл министр иностранных дел Монголии

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром.

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече министры высоко оценили традиционные дружеские отношения между двумя народами, выразили удовлетворение развитием политического диалога между Азербайджаном и Монголией.

Дамдин Цогтбаатар отметил о работе при бывшем СССР в Монголии большого количества азербайджанских специалистов, внесших вклад в развитие страны и заявил об учебе в азербайджанских вузах монгольских студентов.

По его словам, визит в нашу страну является проявлением важности, придаваемой Монголией отношениям с Азербайджаном.

Проинформировав о переговорах на пути урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, министр Э.Мамедъяров подчеркнул, что конфликт должен быть разрешен в рамках международно признанных на основе резолюций Совета Безопасности ООН границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Министр также высоко оценил справедливую позицию Монголии по поддержке урегулирования конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Здесь также коснулись вопросов сотрудничества между двумя странами в областях науки, образования, культуры и спорта.

В конце встречи министры подписали "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Монголии".