 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджан прибыл министр иностранных дел Италии

    Его сопровождают итальянские бизнесмены

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони.

    Как сообщает Report, официальный визит министра в Азербайджан продлится до 8 ноября. В рамках визита предусмотрены встречи министра с высокопоставленными лицами.

    На встречах обсудят вопросы дальнейшего председательства Италии в ОБСЕ , вопросы регионального и международного сотрудничества, карабахский конфликт и пр.

    Министра иностранных дел и международного сотрудничества сопровождают бизнесмены. В рамках визита также планируется проведение внеочередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

    Отметим, что до этого министр побывал в Грузии. По окончании визита в Баку, он посетит Ереван. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi