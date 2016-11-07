В Азербайджан прибыл министр иностранных дел Италии

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони.

Как сообщает Report, официальный визит министра в Азербайджан продлится до 8 ноября. В рамках визита предусмотрены встречи министра с высокопоставленными лицами.

На встречах обсудят вопросы дальнейшего председательства Италии в ОБСЕ , вопросы регионального и международного сотрудничества, карабахский конфликт и пр.

Министра иностранных дел и международного сотрудничества сопровождают бизнесмены. В рамках визита также планируется проведение внеочередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Отметим, что до этого министр побывал в Грузии. По окончании визита в Баку, он посетит Ереван.