Париж. 18 октября. REPORT.AZ/ На следующей неделе в Азербайджан прибудут депутаты парламента Франции.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в состав делегации входят Андре Вилье, Бертран Сор, Жан-Люк Рейтзер и другие депутаты.

Они примут участие в VI Гуманитарном форуме, который пройдет в Баку.

Член Группы дружбы Франция-Азербайджан в парламенте Франции Андре Вилье сообщил Report, что данный визит французских депутатов в Азербайджан будет способствовать еще большему укреплению отношений между двумя странами, которые развиваются на высоком уровне.

Отметим, что VI Бакинский международный гуманитарный форум состоится 25-26 октября.