    В Астане представлен совместный проект "Развитие Среднего коридора"

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 12:12
    В Астане представлен совместный проект Развитие Среднего коридора

    21 октября с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта "Развитие Среднего коридора" (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут).

    Как сообщает Report , главам государств была предоставлена информация о проекте.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Средний коридор Астана
    Фото
    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib
    Фото
    'Middle Corridor Development' joint project presented in Astana

