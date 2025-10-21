В Астане представлен совместный проект "Развитие Среднего коридора"
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 12:12
21 октября с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта "Развитие Среднего коридора" (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут).
Как сообщает Report , главам государств была предоставлена информация о проекте.
