В Ашхабаде проходит заседание Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, на повестке саммита - решение о проведении очередного заседания, а также выборы будущего председателя Содружества.

По итогам заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде планируется подписание ряда многосторонних документов, в том числе Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который накануне прибыл в Туркменистан.

Отметим, что Туркменистан председательствует в Содружестве независимых государств в 2019 году.