В Ашхабаде открывается заседание специальной рабочей группы по статусу Каспия

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Туркменистана Ашхабаде открывается 43-е заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. Как сообщает Report, в ходе заседания заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран продолжат обсуждения всех нерешенных вопросов касательно правового статуса Каспия.

Заседание завершит работу 29 января.

Напомним, очередной Каспийский саммит планируется провести в столице Казахстана Астане в 2016 году.