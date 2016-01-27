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    В Ашхабаде открывается заседание специальной рабочей группы по статусу Каспия

    Замминистры пяти прикаспийских стран продолжат обсуждения всех нерешенных вопросов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Туркменистана Ашхабаде открывается 43-е заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. Как сообщает Report, в ходе заседания заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран продолжат обсуждения всех нерешенных вопросов касательно правового статуса Каспия.

    Заседание завершит работу 29 января. 

    Напомним, очередной Каспийский саммит планируется провести в столице Казахстана Астане в 2016 году. 

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