В "ASAN xidmət" запущена услуга направления ноты в посольства и консульства иностранных государств

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в "ASAN xidmət" можно будет получить апостел и легализовать документ, а также оформить визу и направить ноту в посольства и консульства иностранных государств.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Эльнур Нифталиев.

Поначалу эти услуги будут оказываться в центре "ASAN xidmət" №5.

Таким образом, посредством "ASAN xidmət" 12 госорганов, частных организаций и предприятий будут оказывать в целом более 320 услуг.