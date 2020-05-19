В Аризоне 28 мая объявлено "Национальным днем Азербайджана"

В городе Финикс (Phoenix), столице американского штата Аризона, 28 мая объявлено "Национальным днем Азербайджана".

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в связи с этим мэр города Кейт Гальего (Kate Gallego) подписала соответствующую декларацию.

В декларации, направленной в Генконсульство, подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику.

В декларации сообщается, что США одним из первых признали независимость Азербайджана, которая была восстановлена в 1991 году, и наладили дипломатические отношения с этой страной. В декларации отмечено, что с момента восстановления независимости Азербайджана суверенитет и независимость страны еще более укрепились, превратив государство в самое быстро развивающееся и передовое государство, и ныне Азербайджан обладает самой крупной в регионе экономикой и является самым большим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В декларации также отмечается, что ежегодно миллионы азербайджанцев по всему миру, в том числе в США и городе Феникс, отмечают 28 мая как Национальный день Азербайджана. Они вспоминают вклад своих предков в распространение демократии в близлежащих регионах, в частности, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, а также отмечают значительные достижения, достигнутые Азербайджаном как свободным и независимым государством.

В завершении декларации мэр Кейт Гальего объявила 28 мая в Финиксе "Национальным днем Азербайджана" и призвала жителей города отметить этот праздник и успехи Азербайджана.

Финикс с 1,6-миллионным населением является пятым самым крупным городом США по численности населения.