В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум

В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум.

В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум.

Как сообщает Report, во второй день мероприятия будут обсуждаться такие темы, как "Новая динамика сотрудничества в Евразии", "Новые испытания в борьбе с терроризмом", "Аэрокосмическая дипломатия: открытие новых возможностей", "Будущее европейской архитектуры безопасности" и др.

Под руководством первой леди Турции Эмине Эрдоган будут организованы панельные заседания на тему "Высокопоставленная женщина, мир и безопасность".

Нашу страну на мероприятии представляет делегация во главе с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и заместителем председателя Партии "Йени Азербайджан" - руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.