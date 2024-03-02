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В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум

В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 13:01
В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум

В Анталье продолжает работу III Дипломатический форум.

Как сообщает Report, во второй день мероприятия будут обсуждаться такие темы, как "Новая динамика сотрудничества в Евразии", "Новые испытания в борьбе с терроризмом", "Аэрокосмическая дипломатия: открытие новых возможностей", "Будущее европейской архитектуры безопасности" и др.

Под руководством первой леди Турции Эмине Эрдоган будут организованы панельные заседания на тему "Высокопоставленная женщина, мир и безопасность".

Нашу страну на мероприятии представляет делегация во главе с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и заместителем председателя Партии "Йени Азербайджан" - руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.

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Версия на азербайджанском языке Antalya Diplomatiya Forumunun II günü keçirilir

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