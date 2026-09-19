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    В Анкарском университете состоялось открытие барельефа и аудитории Ахмеда Агаоглу

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 12:09
    В Анкарском университете состоялось открытие барельефа и аудитории Ахмеда Агаоглу

    В Анкарском университете открыли аудиторию и барельеф видного азербайджанского и турецкого общественно-политического деятеля, профессора и правоведа Ахмеда Агаоглу, который в разные годы был депутатом парламентов Османского государства, Азербайджанской Демократической Республики и Турецкой Республики.

    Как сообщает турецкое бюро Report, церемония состоялась на юридическом факультете Анкарского университета в рамках проекта Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции.

    В мероприятии приняли участие проректор Анкарского университета профессор Орхан Узун, заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, представители посольства Азербайджана в Турции, ТЮРКСОЙ и Азербайджанского культурного центра, а также ученые, представители интеллигенции и проживающие в Турции азербайджанцы.

    Участники мероприятия отметили, что Агаоглу стоял у истоков развития юридического образования и модернизационного движения в Турции, а также выдвигал передовые для своего времени идеи в вопросах прав женщин и национальной идентичности.

    Одной из важнейших заслуг Ахмеда Агаоглу выступавшие назвали его стремление рассматривать национальную идентичность в неразрывной связи с современностью, образованием, правом и свободой мысли.

    Участники подчеркнули символическое значение открытия барельефа перед зданием факультета, одним из основателей которого в свое время был Ахмед Агаоглу. Барельеф изготовлен по заказу Азербайджанского культурного центра в Турции.

    Студенты Анкарского университета представили на церемонии художественную композицию, посвященную Ахмеду Агаоглу.

    Затем гостям показали аудиторию имени Ахмеда Агаоглу, открытую после ремонта и реконструкции. В обновленном по проекту Азербайджанского культурного центра помещении созданы специальные экспозиционные уголки, рассказывающие о жизни, творчестве и деятельности мыслителя в азербайджанский и турецкий периоды. Здесь также представлены различные издания, отражающие его научное, юридическое, публицистическое и литературное наследие.

    Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов сообщил турецкому бюро Report, что бюст Ахмеда Агаоглу в рамках проекта центра изготовил известный азербайджанский скульптор Альсафа Аскеров.

    По его словам, аудитория, названная в честь Ахмеда Агаоглу, была полностью обновлена и реконструирована в современном формате, после чего ее представили общественности и студентам Анкары.

    Аббасов напомнил, что в прошлом году Азербайджанский культурный центр в рамках проекта "По следам известных азербайджанцев в Турции" подготовил на основе архивных материалов развернутое исследование о жизни и творчестве Ахмеда Агаоглу и представил его турецкой общественности.

    Ахмет Агаоглу Анкарский университет
    Ankara Universitetində Əhməd Ağaoğlunun barelyefi və auditoriyasının açılışı olub

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