    В Анкаре состоялось мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша"

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 21:03
    В Торговой палате Анкары прошло памятное мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша".

    Как сообщает турецкое бюро Report, церемония была организована посольством Азербайджана, Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан (TADİV), а также Фондом парламентариев тюркского мира (TDPV).

    В мероприятии приняли участие дипломаты двух стран, депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ), ученые, представители Торговой палаты Анкары, ветераны Карабахской войны и общественные деятели.

    Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в своем выступлении подчеркнул, что герои Кавказской исламской армии почитаются азербайджанским народом из поколения в поколение.

    Председатель группы межпарламентской дружбы Турция–Азербайджан Шамиль Айрым, обращаясь к истории Кавказской исламской армии, напомнил, что 15 сентября 1918 года сыны Анатолии вместе с азербайджанскими братьями освободили Баку от оккупантов: "Эта победа стала очередным проявлением единства двух братских стран, поэтому принцип "одна нация - два государства" остается непоколебимым. Героизм 1130 шехидов, павших в боях за Баку 107 лет назад, вписан золотыми буквами в историю наших стран".

    Профессор департамента международных отношений Университета Гиресун Ялчын Сарыкая выступил с презентацией, посвященной исторической роли Кавказской исламской армии под командованием Нури-паши.

    Лента новостей