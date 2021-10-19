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В Анкаре прошла встреча парламентских делегаций Азербайджана и Турции

В Анкаре прошла встреча парламентских делегаций Азербайджана и Турции В Анкаре состоялась встреча между парламентскими делегациями Азербайджана и Турции. Делегацию от Азербайджана возглавлял председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов, от Турции - глава межпарламен
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 09:54
В Анкаре прошла встреча парламентских делегаций Азербайджана и Турции
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В Анкаре состоялась встреча между парламентскими делегациями Азербайджана и Турции. Делегацию от Азербайджана возглавлял председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов, от Турции - глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Как сообщает Report, в ходе встречи в Великом национальном собрании Турции стороны обсудили перспективы развития отношений между парламентами двух братских стран, региональные и другие представляющие взаимный интерес вопросы, было особо отмечено, что встреча совпала с Днем восстановления независимости Азербайджана.

Самед Сеидов высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану в ходе Отечественной войны.

Парламентская делегация нашей страны в ходе визита примет участие в трехсторонней встрече комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

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Версия на английском языке Ankara hosts meeting of Azerbaijani and Turkish parliamentary delegations
Версия на азербайджанском языке Ankarada Azərbaycan və Türkiyə parlament nümayəndə heyətlərinin görüşü olub

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