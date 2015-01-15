​В Анкаре подписаны турецко-азербайджанские документы

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Анкаре при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает Report, "Совместное заявление по итогам состоявшегося 15 января 2015 года четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджанской Республики и Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK) министерства финансов Турецкой Республики о сотрудничестве в обмене сведениями финансового характера, связанными с легализацией приобретенных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированием терроризма" подписали посол Азербайджана в Турции Фаик Багиров и председатель Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) министерства финансов Турции Ибрагим Хаккы Полад.

"Меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и министерством таможни и торговли Турецкой Республики о создании Совместного комитета по таможенным вопросам" подписали министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев и министр таможни и торговли Турции Нуреддин Джаникли.