В Анкаре почтили память шехидов 20 Января

В Центре "Шуша" Фонда турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) в Анкаре состоялось мероприятие, посвященное памяти шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, организационную поддержку оказали посольство нашей страны в Турции, TADİV, диппредставительства Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), а также федерация TÜFED.

В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел Турции, депутаты Великого национального собрания (ВНСТ), дипломаты, ученые, представители общественности двух братских стран.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Руководитель межпарламентской группы турецко-азербайджанской дружбы ВНСТ Шамиль Айрым, открывая мероприятие, назвал события января 1990 года в Баку и других городах Азербайджана "летописью героизма и национальной гордости азербайджанского народа".

"20 Января - дата глубокой скорби всего тюркского мира. В этот день, мы с глубокой благодарностью чтим память шехидов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - сказал он.

По его словам, в различные периоды истории, трагические события пережили и другие тюркские народы. "Во всех случаях, предпринимались попытки сломить волю тюрков, но этого не удалось и не удастся", - отметил турецкий парламентарий.

Представитель МИД Турции Эртан Гариб, в свою очередь, привлек внимание к этапам развития современного Азербайджана, превратившегося в сильного и авторитетного участника мировой семьи государств.

"События "Кровавого Января" оставили трагический след в общей памяти тюркского мира. Имела попытка сломить волю целого народа к свободе, нанести удар по духу идентичности. Вопреки всему, народ Азербайджана смог выстоять, а дата 20 Января вошла в летопись как символ героизма", - сказал турецкий дипломат, призвав чтить память шехидов и не допускать повторения трагедий в будущем.

Мероприятие продолжилось панельными обсуждениями с участием посла Азербайджана в Анкаре Рашада Мамедова, главы TADİV, профессора Айгюн Аттар, посла ТРСК в Анкаре Исмета Корукоглу и руководителя туркманской фракции в парламенте Ирака, депутата от Киркука Эршата Салихи.

Посол Р. Мамедов отметил, что трагедия 20 Января 1990 года вошла в историю Азербайджана как яркая и славная страница борьбы за свободу и независимость.

Он напомнил, что уже 21 января 1990 года, Великий лидер Гейдар Алиев выступил в постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, осуждающим кровавую трагедию, совершенную против азербайджанского народа, сумел прорвать информационную блокаду и сообщить мировому сообществу правду о произошедших событиях.

"Азербайджанский народ проявил верность своим традициям борьбы за свободу. По происшествии 36 лет жители Азербайджана бережно хранят память о шехидах 20 Января", - сказал дипломат, подчеркнув, что в январе 1990 года наш народ показал миру, что заслуживает жить свободно, суверенно и независимо.

О трагических страницах последних лет существования Советского Союза, в том числе в Казахстане, рассказала руководитель TADİV А. Аттар.

Она привлекла внимание к декабрьским событиям 1986 года в Алматы, также известным как Желтоксан.

Профессор напомнила, что тогда прошли выступления казахской молодежи, принявшие форму массовых протестов.

"Декабрьские выступления в Казахстане стали первым в СССР массовым митингом против диктата центра. Протесты казахской молодежи были жестоко подавлены, сопровождались репрессиями советского режима", - добавила она, подчеркнув, что героизм участников тех дней, навсегда вписан в историю этой страны.

В свою очередь, посол ТРСК в Анкаре И. Корукоглу рассказал о трагических событиях 20-24 января 1963 года на Кипре, где в результате провокаций и нападений, нацеленных на этнические чистки, греки-киприоты убили сотни турок.

Выступивший же руководитель туркманской фракции в парламенте Ирака Э. Салихи напомнил о событиях 14-16 июля 1959 года, когда в Киркуке было убито 79 туркманов, более 140 получили ранения.