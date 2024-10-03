В Анкаре отмечают 15-летие со дня создания ОТГ

Сегодня в Анкаре отмечается 15-летие подписания Нахчыванского соглашения, учредительного документа Организации тюркских государств (ОТГ), а также День сотрудничества тюркских государств.

Сегодня в Анкаре отмечается 15-летие подписания Нахчыванского соглашения, учредительного документа Организации тюркских государств (ОТГ), а также День сотрудничества тюркских государств.

Как сообщает анкарское бюро Report, в связи с этим там проходит панельная дискуссия "Текущее состояние и перспективы тюркского сотрудничества".

На мероприятии выступили генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Мехмет Сюрейя Эр и заместитель генерального секретаря Международной организации тюркской культуры Сайит Юсуф.

А завтра состоится 2-ое заседание многосторонних политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел ОТГ. Ожидается, что на мероприятии будет председательствовать заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз. В ходе встречи будет проведен обмен мнениями по вопросам подготовки к 11-му саммиту ОТГ, который состоится 6 ноября 2024 года в Бишкеке и другим темам.