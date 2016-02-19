В американском штате Юта принята декларация, одобряющая модель толерантности Азербайджана

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сенат и Палата представителей американского штата Юта приняли декларацию, одобряющую модель толерантности Азербайджана.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, декларация, подписанная председателем сената, спикером Палаты представителей, а также другими законодателями, представлена генеральному консулу Насими Агаеву.

Выступив на пленарном заседании Сената штата Юта, генконсул отметил, что в Азербайджане различные религии сосуществуют в условиях мира, толерантности и взаимоуважения, и выразил благодарность сенаторам за принятие данного документа.

Декларацию представил сенатор Джин Дейвис. Он подчеркнул, что Азербайджан в 1918 году создал первое демократическое и светское государство в мусульманском мире и первым представил право голосовать женщинам. Сенатор заявил, что после восстановления безопасности Азербайджан стремительно развивался. Он подчеркнул стратегические отношения между Азербайджаном и США. Затем была зачитана вышеуказанная декларация.

В декларации затронуты традиции исторической толерантности Азербайджана. Отмечается, что в стране с древних времен мирно сосуществуют представители различных вероисповеданий, в том числе мусульмане, христиане и евреи.

Помимо этого, отмечается, что 2016-й год объявлен в Азербайджане годом мультикультурализма, и в апреле в Баку состоится форум Межцивилизационного альянса ООН.

Отметим, что декларация была принята в тот же день и в Палате представителей штата Юта. Декларацию представил член Палаты представителей Лин Хемингуэй.

В ходе рабочего визита в штат Юта генконсул Насими Агаев встретился с вице-губернатором штата Спенсером Коксом, председателем сената Вейном Нидерхаусером, спикером Палаты представителей Грегори Хьюгсом и другими законодателями.