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В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы

В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 21:47
В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы

В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующую декларацию подписали мэр Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров округа Оливер Г.Гилберт III.

В документе отмечается, что в ночь на 26 февраля 1992 года в результате резни, учиненной армянскими бандформированиями в азербайджанском городе Ходжалы, погибло более 600 мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков. Также подчеркивается, что авторитетные международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, назвали эту трагедию крупнейшей резней в регионе.

Авторы декларации отметили, что азербайджанцы, проживающие в округе Майами-Дейд, штат Флорида, и во всем мире, ежегодно чтят память жертв Ходжалы.

Документ был представлен председателю действующей в Майами с 2006 года Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфе Эминовой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Mayami-Deyd dairəsində fevralın 26-sı Xocalının Anım Günü elan edilib

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