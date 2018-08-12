В Актау состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 12 августа в Актау состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Выступая на встрече, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал:

- Выражаем свою радость по поводу Вашего визита в Актау. Теперь через море мы стали очень близкими.

Президент Казахстана говоря о проводимой в его стране работе в транспортной сфере, сообщил об открытии портов Курык и Ляньюньган, отметил хорошие возможности для дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в транзите грузов из Азии в Европу.

"Сегодняшняя встреча и подписание наконец этой Конвенции – очень важное событие. Я вспоминаю, Гейдар Алиевич очень сильно работал над этим. Я рассказывал. Я думаю сейчас он был бы рад, что мы наконец подписали Конвенцию, решили этот очень важный вопрос. Я желаю Вам больших успехов", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана и отметил, что "очень рад снова побывать на земле братского Казахстана".

"Я не в первый раз в Актау и хотел бы в первую очередь поздравить Вас с большими достижениями, преобразованиями. Город изменился, современный, очень много зданий современных, инфраструктура, аэропорт. Так что это показатель того, как динамично развиваются Казахстан и регионы Казахстана. И для нас, конечно, этот регион очень близкий - и географически, и исторически. И те инфраструктурные проекты, которые вы здесь осуществили, - поздравляю с открытием порта Курык, - они позволят нам, конечно же, еще более тесно интегрироваться. Вы знаете, что мы в мае открыли порт Алят. То есть произошла полная транспортная интеграция. И конечно же, использование транзитных возможностей друг друга будет очень эффективным с экономической точки зрения, с политической точки зрения. Каспий превратился в важнейшую транспортную артерию, и, конечно же, подписанная сегодня Конвенция – это документ исторического характера", - сказал Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства особо отметил роль президента Казахстана в достижении консенсуса по многим сложным вопросам. "Конечно же, мы будем стремиться к тому, чтобы все положения Конвенции были выполнены, с тем, чтобы Каспий и дальше играл стабилизирующую роль в регионе. Что касается наших двусторонних отношений, то они очень динамично развиваются. Мы помним Ваш визит в прошлом году. Результаты хорошие. И надеемся на продолжение активного сотрудничества", - подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.

***16:43

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 12 августа в Актау состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.