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Объявлена дата переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы

Объявлена дата переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 мая встретятся в Алматы.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 11:09
Объявлена дата переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 мая встретятся в Алматы.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в соцсети "Х".

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 10 мая 2024 года в Алматы состоятся переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Armenia to meet on May 10
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının Almatı görüşünün vaxtı açıqlanıb

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