Объявлена дата переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 мая встретятся в Алматы.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в соцсети "Х".

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 10 мая 2024 года в Алматы состоятся переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном",- говорится в публикации.