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СМИ: Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха

СМИ: Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха Эвакуация проводится в преддверии запланированного наступления в районе южной части сектора Газа.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 09:13
СМИ: Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха

Эвакуация проводится в преддверии запланированного наступления в районе южной части сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Армия обороны Израиля приступила к эвакуации мирного населения из восточных кварталов Рафаха в рамках подготовки к запланированной военной операции.

По данным издания, военные начали призывать палестинцев покинуть восточные кварталы Рафаха, расположенные недалеко от израильской границы, в преддверии запланированного наступления в районе южной части сектора Газа.

Мирным жителям предлагают перебраться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, отмечает издание.

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Версия на английском языке Israeli army starts evacuating civilians from Rafah, media reports say

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