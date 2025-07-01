В Агдаме обсудили вклад молодежи в развитие национальных стратегий

В Агдаме в рамках Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прошла панельная сессия, посвященная вкладу молодежи в устойчивое развитие национальных стратегий.

В Агдаме в рамках Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прошла панельная сессия, посвященная вкладу молодежи в устойчивое развитие национальных стратегий.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при участии представителей Исламской восьмерки и профильных ведомств Азербайджана, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Участники обсудили сотрудничество в сфере молодежной политики, цифровые решения и перспективы студенческих обменов.

В завершение прозвучали призывы к укреплению регионального партнерства и вовлечению молодежи в решение глобальных проблем.

ФОТО: Мирджавид Эминоглу