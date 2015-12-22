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    ​В адрес президента Азербайджана поступают поздравления по случаю дня рождения

    Желаю Вам крепкого здоровья, всегда быть преисполненным жизненной силы и энергии

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович,

    Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Проводимые под Вашим непосредственным руководством масштабные преобразования во всех сферах общественно-политической жизни и экономического развития Азербайджана обеспечивают последовательное укрепление государственной независимости страны и ее авторитета на международной арене.

    Убежден, что многоплановые узбекско-азербайджанские отношения, основанные на принципах традиционной дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга, будут и впредь успешно развиваться в интересах наших дружественных стран и народов.

    Пользуясь этой приятной возможностью, позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира и процветания".

    Поздравительное письмо в адрес президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева поступило от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович,

    Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

    Белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуют исторически сложившиеся дружественные отношения между нашими народами, активные и результативные усилия двух государств, направленные на углубление стратегического партнерства, что было в очередной раз подтверждено в ходе Вашего официального визита в Республику Беларусь.

    Выражаю уверенность в реализации всех достигнутых договоренностей, нацеленных на укрепление экономического потенциала Беларуси и Азербайджана, повышение благосостояния граждан двух стран.

    От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, добра, счастья и новых свершений во имя процветания суверенного Азербайджана".

    Поздравительное письмо в адрес президента Азербайджанской Республики Ильхама направил также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович!

    От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения!

    От всей души желаю Вам крепкого здоровья, всегда быть преисполненным жизненной силы и энергии, личного счастья, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо дружественного народа Азербайджана".

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