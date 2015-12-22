​В адрес президента Азербайджана поступают поздравления по случаю дня рождения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Проводимые под Вашим непосредственным руководством масштабные преобразования во всех сферах общественно-политической жизни и экономического развития Азербайджана обеспечивают последовательное укрепление государственной независимости страны и ее авторитета на международной арене.

Убежден, что многоплановые узбекско-азербайджанские отношения, основанные на принципах традиционной дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга, будут и впредь успешно развиваться в интересах наших дружественных стран и народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира и процветания".

Поздравительное письмо в адрес президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева поступило от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуют исторически сложившиеся дружественные отношения между нашими народами, активные и результативные усилия двух государств, направленные на углубление стратегического партнерства, что было в очередной раз подтверждено в ходе Вашего официального визита в Республику Беларусь.

Выражаю уверенность в реализации всех достигнутых договоренностей, нацеленных на укрепление экономического потенциала Беларуси и Азербайджана, повышение благосостояния граждан двух стран.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, добра, счастья и новых свершений во имя процветания суверенного Азербайджана".

Поздравительное письмо в адрес президента Азербайджанской Республики Ильхама направил также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, всегда быть преисполненным жизненной силы и энергии, личного счастья, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо дружественного народа Азербайджана".