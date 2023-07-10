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В ADA проходит конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана"

В ADA проходит конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана" В Университете ADA проходит конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана".
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 10:35
В ADA проходит конференция Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана

В Университете ADA проходит конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, бывший начальник Секретариата президента Дилара Сеидзаде, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.

После официальных выступлений конференция продолжится панельными дискуссиями.

В продолжение мероприятия будет показан документальный фильм о общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, а в завершение в Центре Гейдара Алиева пройдет концертная программа, посвященная памяти великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA-da "Ümummilli Lider Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasəti" adlı konfrans keçirilir

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