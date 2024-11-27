В Абу-Даби прошли "Дни города Шуша"

В связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и возглавляемая им делегация совершили официальный визит в Абу-Даби 26-27 ноября.

В связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и возглавляемая им делегация посетили 26-27 ноября Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Report, визит состоялся в рамках "Дней города Шуша", организованных Управлением Государственного заповедника города Шуша при поддержке посольства Азербайджана в ОАЭ.

В рамках визита Айдын Керимов встретился с министром культуры ОАЭ шейхом Салемом Аль Касими, заместителем министра иностранных дел ОАЭ Халидом Бельхоу и заместителем руководителя Департамента градостроительства и транспорта ОАЭ Сайфом Султаном Аль Нассери.

Во встречах обсуждались двусторонние отношения между странами, особо подчеркивалось успешное проведение климатической конференции COP29 в Азербайджане, которая считается одним из самых престижных глобальных мероприятий.

Также была представлена информация о Генеральном плане города Шуша, обсуждены идеи по градостроительству, укреплению связей между двумя городами, а также сотрудничеству в области науки, культуры и творчества, обмену опытом.

Кроме того, азербайджанская сторона проинформировала об истории города, разрушениях и грабежах, совершенных армянами в период его оккупации, текущих восстановительных работах, развитии туристического потенциала, привлечении туристов, международной работе по продвижению города Шуша, реализуемых проектах.

"Дни города Шуша" продолжились при поддержке Государственного агентства по туризму. На фотовыставке "Шуша - вчера и сегодня" были представлены фотографии, отражающие историческое прошлое города, его природу, работы по реконструкции и восстановлению. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел ОАЭ Халид Бельхоу, директор Департамента Азии и Тихого океана МИД ОАЭ Абдулазиз Аль-Нияди и руководители государственных учреждений города Абу-Даби.

В рамках "Дней города Шуша" также состоялся грандиозный гала-концерт с участием мастеров культуры и искусства Азербайджана.

