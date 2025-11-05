Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 09:43
    В 2026 году расходы на содержание дипмиссий Азербайджана вырастут до 215 млн манатов

    В 2026 году на содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом будет выделено 215 миллионов манатов, что на 10 миллионов манатов (4,9%) больше, чем в текущем году.

    Как сообщает Report, соответствующие данные отражены в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, общий объем расходов, связанных с международными отношениями и деятельностью за рубежом, составит 549,5 миллиона манатов, что на 14,2 миллиона манатов (2,7%) больше, чем в 2025 году.

    Эти средства распределены следующим образом: 23,5 млн манатов - членские взносы в международные и региональные организации; 38 млн манатов - участие в акционерном капитале международных финансово-кредитных институтов; 7 млн манатов - на международную деятельность и аналогичные мероприятия; 239 млн манатов - проведение международных мероприятий высокого уровня; 19 млн манатов - внешняя помощь; 8 млн манатов - содержание торговых представительств Азербайджана за рубежом.

    Лента новостей