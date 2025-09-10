Узбекский эксперт: В Азии необходимо укрепить политический диалог и взаимодоверие

Политический диалог и взаимодоверие в Азии необходимо укрепить.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Бахтиёр Мустафаев во второй день 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, страны Азии на фоне растущей геополитической напряженности и мирового кризиса сталкиваются с большими вызовами:

"Необходимо укрепить приверженность основным принципам СВМДА и неукоснительно следовать им. На основе взаимного учета интересов можно сформировать стабильную политическую среду. Наши экономики должны быть адаптированы к мировому кризису".

Узбекский эксперт отметил, что азиатские страны, несмотря на огромные ресурсы и возможности, уязвимы перед угрозами:

"Необходимо провести серьезную работу по обеспечению продовольственной безопасности, а также расширить внутрирегиональную торговлю. Помимо это, следует принять меры по повышению эффективности борьбы с изменением климата, так как Азия является континентом, наиболее страдающим от возникающих в результате этого стихийных бедствий. Важно выявить общие проблемы и укрепить единство для их устранения".