    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 14:14
    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе выступил с рядом предложений, направленных на повышение эффективности многостороннего взаимодействия и укрепление устойчивости экономик стран Содружества.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    В частности, Шавкат Мирзиёев выдвинул следующие предложения:

    - Создание информационно-логистических центров, интегрированных со всеми видами транспорта;

    - Проведение в Узбекистане конференции стран СНГ, посвященной вопросам сотрудничества в транспортной сфере;

    - Подготовка "дорожной карты" по поддержке и развитию специальных экономических зон, создание венчурной платформы СНГ для продвижения стартапов и инноваций;

    - Проведение в Ташкенте в рамках выставки "ИННОПРОМ" Инновационного промышленного форума СНГ;

    - Разработка Программы инновационного развития энергетического сектора СНГ, реализация совместных проектов в сфере традиционной и "зеленой" энергетики;

    - Подготовка многостороннего плана практических действий в данных сферах;

    - Расширение сотрудничества, подготовка нового межгосударственного соглашения о взаимном признании дипломов;

    - Проведение в Хиве Форума молодежи СНГ и создание Молодежной инновационной лаборатории.

    - Укрепление координации между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами стран СНГ.

    Лента новостей