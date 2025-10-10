Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе выступил с рядом предложений, направленных на повышение эффективности многостороннего взаимодействия и укрепление устойчивости экономик стран Содружества.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В частности, Шавкат Мирзиёев выдвинул следующие предложения:

- Создание информационно-логистических центров, интегрированных со всеми видами транспорта;

- Проведение в Узбекистане конференции стран СНГ, посвященной вопросам сотрудничества в транспортной сфере;

- Подготовка "дорожной карты" по поддержке и развитию специальных экономических зон, создание венчурной платформы СНГ для продвижения стартапов и инноваций;

- Проведение в Ташкенте в рамках выставки "ИННОПРОМ" Инновационного промышленного форума СНГ;

- Разработка Программы инновационного развития энергетического сектора СНГ, реализация совместных проектов в сфере традиционной и "зеленой" энергетики;

- Подготовка многостороннего плана практических действий в данных сферах;

- Расширение сотрудничества, подготовка нового межгосударственного соглашения о взаимном признании дипломов;

- Проведение в Хиве Форума молодежи СНГ и создание Молодежной инновационной лаборатории.

- Укрепление координации между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами стран СНГ.