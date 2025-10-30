Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Узбекистан готовится к членству в ТЮРКПА

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 18:27
    Узбекистан готовится к членству в ТЮРКПА

    Узбекистан готовится к членству в Парламентской ассамблее тюркских государств (ТЮРКПА).

    Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан.

    Он отметил, что обсудил этот вопрос с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой в рамках 151-й пленарной сессии Межпарламентского союза в Швейцарии.

    "Она подчеркнула, что страна готовится к этому процессу и пригласила нас в Узбекистан для обсуждения данного вопроса. Поэтому мы, вероятно, поедем в Узбекистан в декабре. Наша главная цель - реализовать как обращение Узбекистана по поводу официального членства, так и процесс принятия к следующей пленарной сессии", - сказал он.

