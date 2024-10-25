Утверждены три соглашения между Азербайджаном и Пакистаном

Утверждено "Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан", подписанное в Исламабаде 11 июля 2024 года.
Как сообщает Report, соответствующий документ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент также утвердил "Соглашение о транзитной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан", подписанное в Исламабаде 11 июля 2024 года.
Глава государства также утвердил "Соглашение о воздушном сообщении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан".