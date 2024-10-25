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Утверждены три соглашения между Азербайджаном и Пакистаном

Утверждены три соглашения между Азербайджаном и Пакистаном Утверждено "Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан", подписанное в Исламабаде 11 июля 2024 года.
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 16:33
Утверждены три соглашения между Азербайджаном и Пакистаном

Утверждено "Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан", подписанное в Исламабаде 11 июля 2024 года.

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент также утвердил "Соглашение о транзитной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан", подписанное в Исламабаде 11 июля 2024 года.

Глава государства также утвердил "Соглашение о воздушном сообщении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан".

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Версия на английском языке Azerbaijani President Ilham Aliyev approves 3 agreements with Pakistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Pakistan arasında üç Saziş təsdiqlənib

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