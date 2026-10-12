Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Утверждено соглашение об отмене визовых требований между Азербайджаном и Иорданией

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 15:17
    Утверждено соглашение об отмене визовых требований между Азербайджаном и Иорданией

    Утверждено Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

    Ильхам Алиев Визовые требования Иордания
    Azərbaycan və İordaniya arasında vizasız rejim təsdiqlənib
    Azerbaijan approves visa-free travel agreement with Jordan
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    44 - Tezliklə

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