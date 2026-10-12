Azərbaycan və İordaniya arasında vizasız rejim təsdiqlənib
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 15:08
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Azərbaycan və İordaniya arasında ümumvətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.
Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.
Утверждено соглашение об отмене визовых требований между Азербайджаном и Иорданией
Azerbaijan approves visa-free travel agreement with Jordan
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