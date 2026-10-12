İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və İordaniya arasında vizasız rejim təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:08
    Azərbaycan və İordaniya arasında vizasız rejim təsdiqlənib

    Azərbaycan və İordaniya arasında ümumvətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.

    Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.

    İlham Əliyev İordaniya Vizasız rejim
    Утверждено соглашение об отмене визовых требований между Азербайджаном и Иорданией
    Azerbaijan approves visa-free travel agreement with Jordan
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