    Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Бразилией

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 13:25
    Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Бразилией

    Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия", подписанное 1 сентября 2025 года в городе Бразилиа.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    После вступления в силу Соглашения, указанного в 1-й части данного Указа, выполнение его положений поручено Министерству науки и образования Азербайджана.

    Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Федеративной Республики Бразилия о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.

