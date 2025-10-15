Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Бразилией
Внешняя политика
- 15 октября, 2025
- 13:25
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия", подписанное 1 сентября 2025 года в городе Бразилиа.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
После вступления в силу Соглашения, указанного в 1-й части данного Указа, выполнение его положений поручено Министерству науки и образования Азербайджана.
Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Федеративной Республики Бразилия о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.
