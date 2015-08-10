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    Утвержден Дополнительный протокол к Соглашению об использовании земельного участка для строительства здания посольства Азербайджана в Китае

    Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение касательно утверждения Дополнительного протокола к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики об использовании земельного участка для строительства здания посольства Азербайджанской Республики в Китае.

    Как передает Report, согласно распоряжению утвержден подписанный 16 февраля 2015 года в городе Пекин Дополнительный протокол к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики об использовании земельного участка для строительства здания посольства Азербайджанской Республики в Китае.

    Министерству иностранных дел поручено обеспечить осуществление положений Дополнительного протокола и отправить извещение правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Дополнительного соглашения.

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