Утвержден Дополнительный протокол к Соглашению об использовании земельного участка для строительства здания посольства Азербайджана в Китае

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение касательно утверждения Дополнительного протокола к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики об использовании земельного участка для строительства здания посольства Азербайджанской Республики в Китае.

Как передает Report, согласно распоряжению утвержден подписанный 16 февраля 2015 года в городе Пекин Дополнительный протокол к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики об использовании земельного участка для строительства здания посольства Азербайджанской Республики в Китае.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить осуществление положений Дополнительного протокола и отправить извещение правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Дополнительного соглашения.